Составлен список российских артистов, критикующих РФ и СВО из-за рубежа

Фото: vk.com/clips/ruslanbeliy_vk

Руслан Белый

Комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продолжает критиковать Россию и спецоперацию после отъезда за границу. Что об этом известно, кто еще из российских артистов нелестно высказывается в адрес родины?

Кто из артистов критикует Россию из-за рубежа

Руслан Белый после начала спецоперации переехал с супругой жить в Испанию. За границей у комика родилась дочь. Шоумен не скрывает, что ему приходится много работать, так как в Европе платят меньше, чем на родине. Комик зарабатывает выступлениями перед русскоязычными, в ходе которых критикует родину. В эфире НТВ показали, как на одном из концертов Белый рассказал, что ему не нравится, когда политики употребляют фразу «Не раскачивайте лодку», поскольку, по его мнению, Россию можно сравнить как минимум с пиратским кораблем. Также в ходе выступления артист высмеял факт, что многие россияне отправились в зону СВО добровольцами, и предлагал пополнить ряды военных пенсионерами.

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также продолжает негативно высказываться в адрес России из-за рубежа. Гастролируя по миру со своей концертной программой, артист заявил, что россияне склонны к угодничеству, низкопоклонству. Артист считает, что на его родине после 90-х годов осталось «раболепство в людях по отношению к власти».

Актер Дмитрий Назаров уехал из России в январе 2023 года. Он с супругой Ольгой Васильевой обосновался во Франции и завел личный YouTube-канал, где регулярно публикует антироссийские стихи и прозу. В своем творчестве артист регулярно называет бывших коллег предателями и считает, что по возвращении в РФ ему придется сидеть молча и не забывать, что он «находится на крючке».

Актриса Яна Троянова (признана в РФ иноагентом) уехала из России в 2022 году сразу после окончания съемок сериала «Ольга» и обосновалась во Франции. Она признавалась, что изначально не поддерживала проведение СВО, однако создатели проекта просили ее не афишировать свою гражданскую позицию. Также актриса сообщала, что 10 лет «боролась за свои права, но ничего не получилось, а последней каплей стала СВО».

Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в первый день СВО обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить ее. В марте 2022 года артист переехал в Тель-Авив. Через несколько месяцев певец завел личный YouTube-канал, где публиковал видео, в которых исполнял песни собственного сочинения, высмеивающие участников СВО.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после отъезда в Израиль стал часто давать интервью, в ходе которых неоднократно оскорблял соотечественников. В программе RTVI «Вы держитесь!» артист заявил, что не имеет никакого желания выступать на родине, потому что, по его мнению, Россию «здорово испоганили» и она его больше не привлекает. При этом музыкант подчеркнул, что когда-то очень любил страну.



Также РФ и СВО критиковали уехавшие из страны Максим Покровский (признан в РФ иноагентом), Алексей Панин (признан в РФ иноагентом), Чулпан Хаматова и другие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Макаревич

Кого из артистов-иноагентов предложили не пускать в Россию

Руководитель Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что многим российским артистам, которые были признаны иноагентами, следует запретить въезд в Россию. По его мнению, в этот список должны попасть те знаменитости, которые после отъезда за рубеж продолжают публично критиковать российские власти и спецоперацию, а также те, кто представляют угрозу безопасности РФ.

Под его определение, помимо вышеперечисленных, попадают следующие признанные иноагентами в России артисты: певица Земфира, солист группы «Ногу Свело» Максим Покровский, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, продюсер фильма «Девятая рота» Александр Роднянский, рэпер Алишер Моргенштерн.

Однако инициатива Бородина не нашла поддержки среди членов Совета Федерации. Замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с NEWS.ru отметил, что запрет на въезд в страну будет противоречить правилам Конституции.

«У нас в стране много людей, у них много идей, но нельзя исключать Конституцию, в которой по этому поводу все написано. Если человек является гражданином России, он имеет полное право на въезд и выезд из страны. Дальше правоохранительные органы будут разбираться, какое отношение у этого человека сложилось с правосудием», — объяснил Климов.

На 17 ноября Минюст РФ внес в список иноагентов 375 человек. Как показывает статистика, большинство иноагентов в списке Минюста зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге или Подмосковье.

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