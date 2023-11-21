В Совфеде посоветовали борцу с иноагентами Бородину перечитать конституцию Сенатор Климов посоветовал борцу с иноагентами Бородину перечитать конституцию

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Виталий Бородин

Активисту Виталию Бородину следует перечитать конституцию Российской Федерации, рассказал NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так сенатор прокомментировал предложение Бородина запретить иностранным агентам въезжать на территорию России. Климов отметил, что по закону любой гражданин имеет право въезжать и выезжать из страны.

Я рекомендую Виталию Бородину почитать конституцию Российской Федерации. У нас в стране много людей, у них много идей, но нельзя исключать конституцию, в которой по этому поводу все написано. Если человек является гражданином России, он имеет полное право на въезд и выезд в страну. Дальше правоохранительные органы будут разбираться, какое отношение у этого человека сложилось с правосудием. Не нужно распространять такие идеи, к иноагентам может быть особое отношение, это решать каждому, но все обязаны следовать закону, — рассказал Климов.

Ранее стало известно, что глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить въезд в страну иностранным агентам, направив соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. Он предлагает внести поправки в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В письме утверждается, что это решение повысит внутреннюю безопасность.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что уполномоченные государственные структуры могут проверить деятельность Ксении Собчак на предмет признания ее иностранным агентом. По его словам, есть люди, которые считают, что журналистка нарушает действующее законодательство.