В Госдуме рассказали, могут ли признать Собчак иноагентом Депутат Шолохов: признать Собчак иноагентом могут с подачи гражданского общества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Уполномоченные государственные структуры могут проверить деятельность и высказывания Ксении Собчак на предмет признания ее иностранным агентом, заявил в беседе с «Царьградом» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, для этого гражданское общество должно проявить себя соответствующим образом.

Если есть люди, которые считают, что она нарушает действующее законодательство, включая этическую сторону, то есть соответствующие структуры, которые могут проверить это с точки зрения закона, — объяснил парламентарий.

Он напомнил, что сегодня Госдума приняла достаточное количество законов, позволяющих решать подобные ситуации в рамках правового поля. При этом вопрос признания кого-либо иноагентом может быть поднят сознательным гражданином через обращение в прокуратуру или Следственный комитет.

На депутатах же, в свою очередь, лежит очень серьезная ответственность, которая обязует их принимать соответствующие решения не на эмоциях, а в рамках закона, добавил законодатель.

Мы слишком много на эмоциях делали и делаем. <...> Гражданское общество должно проявить себя и соответствующим образом подавать сигналы тем органам, которые уполномочены разбирать подобные ситуации, — резюмировал Шолохов.

Ранее Ксения Собчак заявила, что считает себя патриотом России. По ее словам, искреннее отношение к родине заключается в том, что в сложное время она остается жить и работать в РФ. При этом журналистка не стала отрицать, что не поддерживает СВО.