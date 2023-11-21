Иноагентам предложили запретить въезд в Россию Бородин предложил запретить въезд иноагентов в Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить въезд в страну иностранным агентам, направив соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. Он предлагает внести поправки в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В письме, которое поступило в распоряжение NEWS.ru, утверждается, что это решение повысит внутреннюю безопасность.

Эксперты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией считают, что гражданам РФ, проживающим вне пределов страны, внесенным в реестр иностранных агентов, продолжающим публично <…> критиковать принятые президентом и правительством решения <…>, необходимо на законодательном уровне запретить въезд в РФ, — говорится в документе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что уполномоченные государственные структуры могут проверить деятельность Ксении Собчак на предмет признания ее иностранным агентом. По его словам, есть люди, которые считают, что журналистка нарушает действующее законодательство.