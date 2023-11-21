Галкин, Моргенштерн, Гребенщиков: кого предложили не пускать в Россию Глава ФПБК Бородин предложил Госдуме запретить иноагентам въезд в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru, Сергей Ведяшкин, Александр Авилов/Агентство «Москва»

Многим из знаменитостей, которых признали иноагентами в России, следует закрыть въезд в страну, заявил руководитель Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Кому хотят закрыть дорогу на родину, что о таких предложениях говорят законодатели и сколько граждан РФ признаны иноагентами?

Кому могут запретить въезд в Россию

Глава ФПБК считает, что иностранные агенты, которые не меняют своего поведения и продолжают публично критиковать российские власти и спецоперацию на Украине, представляют угрозу безопасности России. В письме на имя председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина он предложил парламенту «доработать» закон об иноагентах, чтобы запретить таким гражданам въезд в Россию.

Для этого Бородин предлагает добавить в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» новую формулировку:

«Гражданину Российской Федерации, внесенному в реестр, проживающему на территории иностранного государства, публично выступающему против основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации, запрещено въезжать на территорию Российской Федерации для проживания и ведения какой-либо деятельности».

Под определение, сформулированное ФПБК, подпадают многие российские музыканты, актеры и другие известные личности, внесенные в России в список иноагентов: в поддержку Украины выступали такие шоумены, как Земфира Рамазанова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Лева Би-2 (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), популярный рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), актер и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), продюсер фильма «Девятая рота» Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Борис Гребенщиков

Что ответили в Совфеде

Виталию Бородину следует перечитать Конституцию Российской Федерации, заявил замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с NEWS.ru. Сенатор призвал не распространять идеи, которые прямо противоречат российскому закону.

«У нас в стране много людей, у них много идей, но нельзя исключать Конституцию, в которой по этому поводу все написано. Если человек является гражданином России, он имеет полное право на въезд и выезд из страны. Дальше правоохранительные органы будут разбираться, какое отношение у этого человека сложилось с правосудием», — указал Климов.

Сенатор подчеркнул, что к иноагентам может быть особое отношение, но закону следовать обязаны все — как иноагенты, так и патриоты.

Сколько в России иноагентов

На 17 ноября Минюст РФ внес в список иноагентов 375 человек.

Как показывает статистика, большинство иноагентов в списке Минюста зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге или Подмосковье. Мужчин в полтора раза больше, чем женщин. Молодежи среди них относительно немного — больше половины списка старше 37 лет. Из 50 наиболее медийных фигурантов в списке иноагентов 47 живут за границей. И хотя некоторые — например, Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — покинули Россию более пяти лет назад, 90% уехали после начала СВО и введения массовых антироссийских санкций.

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