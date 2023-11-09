Стало известно, почему никто не покупает квартиру у фронтмена «Ногу свело» SHOT: уехавший в Нью-Йорк Покровский не может продать квартиру в Москве

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Максим Покровский

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что уехавший в Нью-Йорк фронтмен группы «Ногу свело» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не может продать квартиру в Москве. По данным канала, покупатели отказываются от сделки, когда узнают имя хозяина недвижимости.

SHOT отмечает, что в 1999 году Покровский купил четырехкомнатную квартиру площадью 110 кв. м на западе Москвы. Канал добавляет, что из-за небольшого спроса на его концерты за границей он решил продать недвижимость в России и выставил свое жилье за 25,7 млн рублей.

Однако сейчас фронтмен группы испытывает трудности с продажей. По информации SHOT, помимо отказа покупателей еще одной причиной сложностей стали юридические тонкости. Покровский, как утверждает канал, не может в настоящее время вернуться в Россию, поэтому планирует переоформить квартиру на жену, чтобы она могла впоследствии заключить сделку в Москве.

Ранее «КП» сообщила, что телеведущий Иван Ургант пытался продать за 150 млн рублей особняк на Рублевке в поселке Горки-10. Артист купил этот дом в 2018 году. Отмечается, что изначально дом был куплен для большой семьи Ивана Урганта, они переехали туда, но вскоре выяснилось, что в особняке цветёт плесень. С этого момента дом стоит закрытым, его пытались сдать в аренду за 2 млн рублей в месяц — как указано на одном из сайтов, но желающих не нашлось.