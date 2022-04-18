«КП» узнала, за сколько продаёт недвижимость Иван Ургант

«Комсомольская правда» сообщила, что телеведущий Иван Ургант пытается продать особняк на Рублёвке в посёлке Горки-10. Артист купил этот дом в 2018 году, по слухам, за $7 млн, сейчас продаёт его за 150 млн рублей, утверждает издание со ссылкой на сайты по продаже недвижимости.

Особняк построен в классическом европейском стиле, его площадь — более 1000 квадратных метров. В доме пять спален, три санузла, гостиная с камином, кинозал, тренажёрный зал, есть СПА с бассейном и роскошная летняя терраса. Площадь всей усадьбы — 160 соток, перед домом есть пруд. Особняк находится на закрытой территории.

По информации газеты, изначально дом был куплен для большой семьи Ивана Урганта, они переехали туда, но вскоре выяснилось, что в особняке цветёт плесень. С этого момента дом стоит закрытым, его пытались сдать в аренду за 2 млн рублей в месяц — как указано на одном из сайтов, но желающих не нашлось.

Параллельно телеведущий выставил на торги двухуровневый пентхаус в башне «Меркурий» в «Москва-Сити». Объект продаётся не на публичных площадках, а через специальных агентов по элитной недвижимости. Его стоимость оценивают до 500 млн рублей.

Ивану Урганту принадлежит квартира в «Клубном доме на Смоленском бульваре» рядом с высоткой МИД. В апартаментах — четыре комнаты, два санузла, площадь квартиры — 267 квадратных метров. На одном из сайтов аналогичная квартира продаётся за 290 млн рублей.

Как сообщает издание, вернувшегося в Россию артиста видели в другом его загородном доме — в подмосковной деревне Иславское. Дом построен в стиле минимализм, навскидку его оценивают в 200 млн рублей.

Также у отпрыска знаменитой династии есть квартира в Санкт-Петербурге. Это трёхкомнатные апартаменты площадью 115 квадратных метров на набережной Крюкова канала с видом на Мариинский театр и исторический дом, в котором жил Фёдор Шаляпин.

Ранее Иван Ургант стал объектом мощного шквала критики со стороны поклонников, прервав молчание через полтора месяца. Ведущий опубликовал в соцсетях своё новое фото, чтобы поздравить самого себя и свою передачу с днём рождения.