Пугачева и Галкин: последние новости 20 ноября, где сейчас живут, слухи Певица Алла Пугачева вышла в свет на Кипре без накладных волос

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продолжают оставаться на Кипре вместе с детьми. Какие известны последние новости о них?

Где сейчас находятся Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева после приезда на остров много времени проводит вне дома. Артистка гуляет вместе с младшими детьми, двойняшками Лизой и Гарри, и активно соглашается на фотографии с окружающими.

Сегодня одна из продавщиц Лимасола опубликовала в социальных сетях фотографию с певицей. По словам девушки, во время их знакомства Алла Пугачева пребывала в хорошем расположении духа и много шутила, а на последок согласилась сфотографироваться, несмотря на то, что была без накладных волос, пишет 7days.

Максим Галкин в настоящий момент остается со своей семьей на Кипре, однако в декабре отправится на заграничные гастроли.

Почему Алла Пугачева посетила монастырь на Кипре

Артистка на днях посетила мужской монастырь Троодитисса на Кипре, в котором, согласно легенде, исполняются желания. В храм Алла Пугачева пришла вместе с сыном Гарри.

Бывший гитарист исполнительницы и ее друг Александр Левшин рассказал, что Пугачева на протяжении всей жизни посещает храмы и никогда не пропускают службы, потому что для нее важно поддерживать свое духовное состояние.

«Она в храмы всю жизнь ходит: ставит свечи, поминает своих родителей, родственников. Это нам тоже свойственно всем. Когда мы с Аллой ездили к Гробу Господню, она всегда была на всех службах. Мы могли пойти в храм и на гастролях. Когда приходили в церковь, всегда стояли все службы: молились, слушали. Она в душе — очень трепетная женщина по поводу духовной линии», — объяснил он MK.RU.

Что известно о детях Пугачевой и Галкина

После переезда в Израиль Алла Пугачева и Максим Галкин обосновались в Герцилии, где устроили детей в местную школу. Лиза и Гарри активно посещали занятия и успели овладеть ивритом, однако после начала израильско-палестинской войны вместе с родителями уехали на Кипр.

Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко обратила внимание, что звездная семья столкнулась с трудностями за границей из-за необходимости поставить на ноги наследников. По ее мнению, Алла Пугачева осознала, что обеспечить хорошее будущее детям она может только в России.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

«Как умная женщина она понимает, что там нет будущего. И если она может жить там на какие-то свои заработанные деньги, доживать там, то надо обеспечить детей, они же маленькие. И надо обеспечить их жизнь в будущем», — заявила Драпеко в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Какие тайны Пугачевой рассказали на телевидении

Возраст Аллы Пугачевой стал темой обсуждения во время эфира шоу «Новые русские сенсации». Авторы программы рассказали, что при покупке недвижимости в США Примадонна указала другую дату рождения. В общем доступе имеется информация, что народная артистка родилась 15 апреля 1949 года, однако в заграничных документах указан 1948 год. Этой информации придерживается и бывший гитарист певицы.

«Джуна, моя названная сестра, утверждала с пеной у рта, что Алла 48-го. Она говорила: „Саша, запомни“. И Павел Яковлевич Слободкин, который был безумно влюблен в Пугачеву, продюсер песни „Ареликино“, тоже так считал», — указал Александр Левшин.

Также он в эфире программы сообщил, что семья Пугачевой сейчас озабочена финансовыми вопросами. По его словам, после отъезда из России их доходы сильно сократились, из-за чего артистка выставила на продажу свою заграничную недвижимость.

«На Кипре у них есть общее с Максимом жилье. У нее есть ряд квартир во Флориде, у нее есть квартира на Манхэттене, в Нью-Йорке», — сказал он.

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