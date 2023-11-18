Дружба с Пугачевой, дом в Юрмале, долги: как сейчас живет Аркадий Укупник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аркадий Укупник

Заслуженный артист России Аркадий Укупник написал множество популярных песен, однако со временем перестал появляться на сцене. Как сейчас живет музыкант, в каких скандалах замешан?

Как Пугачева повлияла на популярность Укупника

Слава как к композитору и автору к Укупнику пришла в 38 лет, когда вышли хиты «Сим-сим откройся», «Восток — дело тонкое, Петруха» и популярный шлягер «Я на тебе никогда не женюсь».

Как исполнитель Укупник впервые презентовал себя на программе народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Рождественские встречи» в 1991 году. Он вышел на сцену с портфелем — этот образ ему придумала сама исполнительница. Позднее Пугачева исполнила его песню «Сильная женщина».

Артист соглашался принимать участие в крупных проектах. Так, в 2000-х он сыграл роль Эймоса Харта в мюзикле «Чикаго», который был спродюсирован в России Аллой Пугачевой и певцом Филиппом Киркоровым. В 2003 году Аркадий Укупник в честь своего 50-летия организовал гала-концерт на сцене Кремлевского дворца.

Чем сейчас занимается Аркадий Укупник

Укупник владеет студией звукозаписи «Олимпик». С 2014 года вместе с женой Натальей и Игорем Бутманом являлся организатором ежегодного джазового фестиваля «World Jazz Festival» в Риге.

Аркадий Укупник живет в Москве. Также у него имеется недвижимость в Юрмале, которую он отказывается продавать.

«Продать что-либо сейчас сложно и в Москве, и за рубежом. Пока я живу и работаю здесь, в Москве. Я не думаю о том, что будет завтра. Я — человек, который живет сегодняшним днем. В народе же не зря говорят: «Будет день и будет пища», — сказал он MK.RU.

Сейчас артист пишет музыку. В настоящий момент Академический музыкальный театр гастролирует с постановкой «Ромео vs Джульетта. XX лет спустя», композитором которой является Аркадий Укупник.

Последний раз артист появился на публике 30 октября. Он вместе с супругой посетил московский кинотеатр «Октябрь», где состоялась премьера фильма «Человек из ниоткуда».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Аркадий Укупник с супругой Натальей

В каких скандалах замешан Аркадий Укупник

В начале пандемии коронавирусной инфекции у Аркадия Укупника произошел конфликт с артистом Львом Лещенко. Когда в прессе появились новости о болезни последнего и певицы Надежды Бабкиной, Укупник обвинил старшего коллегу в заражении «русской казачки». Однако позднее композитор принес извинения за сказанное.

«И кто-то мне сказал, что он и у Бабкиной был. Где-то я это ляпнул. Лев Валерьянович, простите, ради бога!» — сказал Укупник.

В марте текущего года с критикой на Аркадия Укупника обрушилась его дочь от второго брака Юнна. Девушка в эфире программы «Ты не поверишь» заявила, что стала для отца чужим человеком. Также она сообщила, что ее отец никогда не видел внучку, которой в апреле исполнилось три года, и не общался с зятем.

Юнна считает, что ее отношения с отцом испортил квартирный вопрос. Некоторое время она жила в одних из апартаментов Укупника на западе Москвы. Но потом ей пришлось съехать: музыкант решил продать эту недвижимость.

Также 16 ноября стало известно, что счета Аркадия Укупника арестовала Федеральная налоговая служба из-за накопившегося долга в 42 тысячи рублей. По данным Mash, артист не оплатил услуги охранной фирмы «Гольфстрим», которая охраняла его жилье, задолжав компании 72 тысячи рублей, после этого организация подала на артиста в суд, который взыскал с него 47 тысяч рублей. Сам музыкант наличие долгов отрицает.

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