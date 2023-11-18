Названа российская певица, которая могла стать «второй Пугачевой» Музкритик Бабичев заявил, что Лолита могла заменить Пугачеву на российской сцене

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская могла заменить народную артистку СССР Аллу Пугачеву на российской сцене, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, если бы правильно сложились звезды, Лолита была бы уже «номером один» среди женщин на отечественной эстраде.

Если мы берем в целом, не по вокалу, не по репертуару, а в сумме оценивая личность, силу личности, авторитет, сказанные в интервью слова, если к ним прислушиваются, если артиста все уважают — коллеги и поклонники. Я бы назвал Лолиту, недавно у нее был юбилей — 60 лет, — ответил Бабичев на вопрос, кто может «заменить» Пугачеву в России.

Он подчеркнул, что Лолита не начинала свой путь к успеху во времена Советского Союза, когда Пугачева уже купалась в лучах славы. Как отметил Бабичев, становление певицы произошло в современной России, когда она выступала в кабаре-дуэте «Академия» с Александром Цекало.

Если в 90-х был такой прикол, поиски себя, но в 2023-м это уже сложившаяся личность, со своим видением происходящего, в том числе по поводу творчества, с сильной харизмой, даже где-то и мужской. Если бы сложились звезды, то Лолита была бы «номер один» среди женщин на эстраде, — объяснил он.

Музыкальный критик Александр Волков ранее заявил, что для возвращения на российскую сцену Пугачевой необходимо изменить свою позицию. При этом он не считает, что Примадонна может вновь начать выступать на родине.