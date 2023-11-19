Составлен список западных музыкантов, которые дружат с Аллой Пугачевой

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Алла Пугачева и Тото Кутуньо

Певица Алла Пугачева благодаря популярности в СССР была знакома со многими иностранными артистами. С кем из них она дружила, почему не построила международную карьеру?

С кем из иностранных артистов дружила Пугачева

В конце 80-х Алла Пугачева записала совместный̆ альбом и дала несколько концертов с немецким рокером Удо Линденбергом. Дружба артистов началась с приглашения музыканта в Москву на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1985 году. На сцену он вышел в паре с Пугачевой. В 1986 году советская артистка поехала в Германию, где при содействии Удо дала несколько концертов. А на следующий год приняла участие в марше мира в Мюнхене. Совместный альбом артистов вышел в 1988 году под названием «Песни вместо писем».

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо был известен на весь Советский Союз. Особые отношения у него сложились с Аллой Пугачевой. Первый раз он посетил Москву в 1997 году, после чего регулярно ездил в Россию и признавался стране в любви. Кутуньо выступал на концертах со многими звездами российской эстрады. Однако только у Пугачевой он неоднократно гостил. Кутиньо умер 22 августа 2023 года в возрасте 80 лет.

«Помню, в конце 1980-х я давал в Москве сразу 15 концертов. На каждый из них приходили большие люди. А Алла Пугачева пригласила в гости. У нее тогда был другой муж. Не тот парень, который рядом с ней сейчас. Возможно, готовил он или сама Алла, но дома у Пугачевой все было очень вкусно! На столе была и водка. Я помню, потому что водку в России всегда пью с удовольствием», — вспоминал артист в интервью.

В 90-е годы Алла Пугачева получила от композиторов из группы ABBA Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса предложение сыграть роль Светланы Сергиевской, супруги русского шахматиста Анатолия Карпова, в мюзикле «Шахматы». Тогда между ними и автором постановки, британским поэтом Тимом Райсом, завязалась хорошие отношения, однако артистка была вынуждена отказаться от роли из-за того, что не могла покинуть страну практически на год.

«Мы стояли все — Тим, Бьорн и Бенни — и рыдали, потому что я хотела петь, но знала, что меня не отпустят. Одиннадцать месяцев мне нужно было на репетиции, а это уже приравнивалось к бегству из страны. А у меня дочь, родители. И я решила, что, может быть, я отказом свою судьбу разрушу, но их сохраню», — рассказала Пугачева на презентации российской постановки мюзикла в Театре МДМ в 2020 году.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Почему Пугачева не построила международную карьеру

Популярность Аллы Пугачевой в 90-е и нулевые была «заоблачной» и решение об отъезде за границу было неразумным и невыгодным, считает режиссер Евгений Писарев. Он напомнил в интервью «Известиям», что певица давала по 25 концертов в месяц.

«У Аллы Пугачевой несколько раз была возможность променять народную любовь советских слушателей на международную карьеру. Она этим не воспользовалась. Не знаю, сожалеет ли она об этом, но нам, российским зрителям, нужно только радоваться», — сказал режиссер.

Также Писарев отметил, что в годы СССР ходила легенда, что Аллу Пугачеву намеренно не отпускали за границу, в том числе на мюзикл создателей ABBA.

«КГБ пригрозил: „Вы будете играть жену невозвращенца. Мы не рекомендуем. Подумайте о своей семье“. И не отпустили ее. Видимо, ожидали, что и она выберет такое же развитие сюжета, как ее героиня», — уточнил он.

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