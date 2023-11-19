В России напомнили об опасности списков «врагов народа» Курганский губернатор Шумков: списки «врагов народа» ведут к серьезным ошибкам

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Женщина в Саду памяти на Бутовском полигоне в День памяти жертв политических репрессий

В этом году День памяти жертв политических репрессий (30 октября) и День народного единства (4 ноября) выпали на одну неделю, словно символическое напоминание, написал в Telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что это «два витка одной спирали», которые наводят на размышления об опасности составления списков «врагов народа».

Возможно, это символичное напоминание, что, призывая к составлению списков «врагов народа» и уничтожению себе подобных, вряд ли можно получить народное единство, но точно можно крепко ошибиться. И цена такой ошибки чрезвычайно высока, — написал губернатор.

Шумков обратил внимание, что в насыщенной и непростой истории России случались периоды, когда разногласия в политических взглядах «заканчивались жесткими решениями». В частности, чиновник указал на советское время 1937–1938 годов, когда и появилось определение «враг народа».

Ранее стало известно, что московский театр «Квартет И» убрал из спектакля «День радио» песню группы «Несчастный случай». По словам музыкального журналиста Михаила Козырева (внесен Минюстом России в список иноагентов), причиной стал донос от гражданина, который потребовал убрать из репертуара песню «врагов народа». Козыреву об этом рассказал фронтмен коллектива Алексей Кортнев.