Суд объяснил, почему комик Слепаков — иноагент Минюст: Слепаков признан иностранным агентом из-за негативных высказываний об СВО

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Комик Семен Слепаков

В Минюсте пояснили, что признали комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) иностранным агентом, поскольку он получал поддержку из-за рубежа и распространял общедоступным образом материалы, негативно оценивающие СВО, передает ТАСС. Такое разъяснение подготовил Минюст на суде по оспариванию статуса иноагента. Заседание прошло 14 июня в Замоскворецком районном суде Москвы.

Суд пришел к выводу, что Слепаков С. С. является физическим лицом, получившим поддержку от иностранного источника, и распространял предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы, содержащие негативные мнения о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, участвовал в создании указанных сообщений и материалов, а также осуществлял политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, — говорится в решении суда.

Судья решил, что министерство действовало в пределах своей компетенции и статус иноагента артисту был присвоен правомерно. Также суд настаивает, что гражданин был оповещен о признании иноагентом за пять дней до внесения в соответствующий реестр. Именно поэтому иск Слепакова был отклонен.

Также 14 июня Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) с требованием признать незаконным решение о включении ее в упомянутый реестр.