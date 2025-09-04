Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 10:22

Солист «Братьев Грим» попросил не ассоциировать его с близнецом

Певец Константин Бурдаев призвал не ассоциировать его с братом-близнецом Борисом

Константин Бурдаев Константин Бурдаев Фото: Егор Алеев/ТАСС

Солист группы «Братьев Грим» Константин Бурдаев призвал заказчиков не ассоциировать его с братом-близнецом Борисом, сообщил директор музыканта Telegram-каналу Mash. По его словам, певец объяснил это тем, что его родственник является геем (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), русофобом и наркоманом. Проживает Борис, по последним данным, в Грузии.

Канал отмечает, что отношения двух «рыжих звезд нулевых» оставляют желать лучшего, но в последние годы перешли все границы. Оказалось, что Константин попросил объявлять себя иначе, а связь с родственником оборвалась еще в 2009-м. Причиной указана наркотическая зависимость и сексуальная ориентация, а также политическая позиция брата.

Отец музыкантов сообщил, что Константин живет гастролями, корпоративами и фестивалями. Борис, утверждает он, зарабатывает на жизнь гострайтингом (пишет песни на заказ) в Москве. Однако директор действующего артиста утверждает, что второй из «Братьев Грим» давно в Грузии. По его словам, в прошлом Борис позволял себе выходить на сцену пьяным, а после концертов приводить мужчин к себе в номер и употреблять наркотики, поэтому группа распалась.

В 2025 году коллектив официально стал принадлежать Константину. Теперь он просит объявлять его лишь как «солист группы» или «Константин Грим» во избежание ассоциаций с братом.

Ранее солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов подтвердил, что в его жизни появилась женщина. Однако певец не намерен делать предложение избраннице, а ее имя скрывает.

певцы
музыканты
артисты
братья
