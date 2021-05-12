«Снова в больнице»: актриса Анастасия Макеева перенесла операцию

https://static.news.ru/photo/19d3b86e-b3cd-11eb-ac28-96000091f725_660.jpg Анастасия Макеева Фото: facebook.com/anastasiya.makeeva

Актриса Анастасия Макеева сообщила своим подписчика в Instagram, что снова оказалась в больнице. Она перенесла хирургическое вмешательство.

В 2020 году 39-летняя артистка уже делала операцию из-за проблем с женским здоровьем — она много лет страдает от бесплодия.

Сегодня 13 число, надеюсь, оно счастливое. Утро выдалось сложным, но ничего — скоро всё наладится. Мне после наркоза принесли еду и дали две конфетки, — поделилась Макеева.

Поклонники пожелали любимой актрисе скорейшего выздоровления, а также поинтересовались причинами её состояния. Однако она пока не раскрывает подробности.

Я снова в больнице, но вера всегда со мной. А ещё со мной всегда мой любимый мужчина Роман, который не отходит от меня, и пока я прихожу в себя после наркоза, он терпеливо ждёт в коридоре. Люблю тебя! Ваши добрые мысли и молитвы всегда со мной! — отметила Макеева.

Однако некоторые интернет-пользователи не преминули вновь обвинить артистку в том, что она виновата в разрушении чужой семьи — её уже четвёртый возлюбленный ушёл из семьи с четырьмя детьми.

Ранее блогер Лена Миро в «Живом журнале» отреагировала на госпитализацию певицы Ольги Бузовой. Она высмеяла пребывание звезды в больнице, назвав исполнительницу «гОленькой Бузовой».