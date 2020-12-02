СМИ узнали, сколько Тимати тратит на обучение дочери

https://static.news.ru/photo/2b2149f2-3528-11eb-addd-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: City News Moskva/Global Look Press

Дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова пока не ходит в школу, но при этом занимается во множестве кружков и секций. В первый класс девочка пойдёт только в следующем году, но уже сейчас она активно занимается английским, вокалом, театральным искусством.

Алиса Юнусова занимается сёрфингом на искусственной волне. Индивидуальный инструктаж для дочери рэпера стоит 21 тыс. руб. в час. Девочка занимается в аэротрубе, где две минуты полёта стоят 1200 руб., пишет «Семь дней».

Дочь музыканта учится играть на барабанной установке, берёт уроки вокала у джазовой певицы Олеси Гринфельд, одно занятие с которой стоит 5 тыс. руб. За профессиональные занятия театральным искусством дочери Тимати выкладывает 14 тыс. руб. в месяц. Девочка также занимается в балетной школе, где обучение стоит 7 тыс. руб. в месяц.

Алиса Юнусова занимается английским языком, каждый день девочка отрабатывает навыки общения с носителем и преподавателем. Индивидуальный урок стоит 2 тыс. руб., в месяц — порядка 60 тыс. руб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Дубае началась работа над восьмым сезоном проекта телеканала ТНТ по поиску второй половинки. На этот раз «холостяк» — рэпер Тимур Юнусов, он же Тимати — уже познакомился с претендентками на свою руку и сердце. Об этом рассказали продюсеры шоу.