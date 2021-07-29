СМИ: актёра из «Штрафбата» Игоря Регнера жестоко избили

Российского актёра, 56-летнего Игоря Регнера, известного по кинокартинам «Штрафбат» и «Сочинение ко Дню Победы», нашли жестоко избитым в собственной квартире, передаёт портал KP.RU. По информации СМИ, сейчас артист в реанимации, врачи несколько суток пытаются спасти ему жизнь.

По данным источников издания, пострадавшего госпитализировали в московскую ГКБ им. Боткина с тупой травмой груди, множественными переломами рёбер и переломом левой лучевой кости, а сами травмы якобы получены 17 июля, и мужчина некоторое время лежал беспомощным в своём жилище.

Силовики сейчас выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают соседей потерпевшего, определяют, знал ли Регнер нападавших и мог ли он лично пустить их в квартиру. Было ли это ограблением или нет — также пока не ясно.

Мне сказали, что Игорь Антонович [Регнер] в пятницу [24 июля] попал в больницу с воспалением лёгких, говорят, что это не ковид. Видимо, после химиотерапии, которую он недавно проходил, иммунитет ослаб и он подцепил какую-то инфекцию, — рассказал KP.RU коллега актёра в Финансовом университете при правительстве РФ Михаил (имя изменено).

Артист пока не может давать показания.

Ранее советского и российского актёра Владимира Стеклова госпитализировали с COVID-19. Артисту 73 года. По информации Telegram-канала Mash, Стеклов находится в «красной зоне» больницы имени Филатова. У него поражено 50% лёгких.