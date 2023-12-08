«Смешно, честно»: Бородин осудил пригласившего Орбакайте и Ревву Киселева Бородин: Киселев пригласил на концерты артистов, которые не поддерживают СВО

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Виталий Бородин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале обвинил владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева в том, что тот приглашает на концерты артистов, не поддерживающих СВО. В качестве примера Бородин привел певицу Кристину Орбакайте и артиста Александра Ревву, которые, по его мнению, приезжают в Россию зарабатывать. Общественник отметил, что при этом Киселев критикует таких артистов, как SHAMAN и Олег Газманов.

Одни живут в Америке и не поддерживают никак СВО. Например, Орбакайте, Ревва — товарищ с украинским паспортом... И я вижу, что организатор, который их приглашал на одно из мероприятий в Москву, Киселев, начал критиковать наших артистов SHAMAN, Газманова. Якобы они не могут высказать свою позицию. Вы приглашаете тех, которые никак не поддерживают [СВО], чтобы они здесь зарабатывали деньги. Ну смешно, честно, — заявил Бородин.

Ранее владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними окажется певец Ярослав Дронов (SHAMAN). По словам Владимира Киселева, исполнители видят неискренность SHAMAN на сцене. Он назвал музыканта «абсолютно кремлевским продуктом» и отметил, что никогда нельзя «расчищать поляну для себя в ущерб другим». Также Киселев обвинил певца в том, что он никак не помогает армии.