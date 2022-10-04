Критик Соседов назвал Пугачеву пустышкой и хабалкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Певица Алла Пугачева — пустышка и хабалка и не достойна звания народной артистки, убежден шоумен и музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, которые передает «360», артистка давно утратила былую славу и превратилась в неприятную женщину. Соседов обвинил ее в пренебрежительном отношении к аудитории, а также призвал предать ее анафеме и позору.

Средства массовой информации, журналисты, сделали из нее идола, а она пустышка. <...> Без зрителей она ничто и никто. Кем она и стала сейчас. <...> К старости она так и осталась пустышкой и хабалкой. Ее сделали народной артисткой, но она, конечно, того недостойна. <...> Пугачеву нужно предать анафеме и позору, — заявил Соседов.

Продюсер Вадим Цыганов ранее заявил, что все творчество Аллы Пугачевой лукавое, ненастоящее, а ее искусство от слова «искушать». По его словам, народная артистка относится к типу «людей-хамелеонов», которые больны «приспособленческой болезнью» — мимикрией. Продюсер убежден, что люди с двойным гражданством являются предателями, так как иметь две Родины невозможно.

Несколько дней назад Пугачева покинула Россию вместе с детьми. Это, как сообщалось ранее, подтвердила подруга певицы Любовь Аксенова, которая была портнихой артистки и шила ей сценические костюмы. По словам Аксеновой, она знала об отъезде Примадонны в Израиль, но та попросила не провожать ее в аэропорт.