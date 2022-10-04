Продюсер назвал все творчество Пугачевой «лукавым» Продюсер Цыганов назвал творчество Пугачевой «лукавым», а ее саму — больной «мимикрией»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Все творчество Аллы Пугачевой лукавое, ненастоящее, а ее искусство от слова «искушать», заявил продюсер Вадим Цыганов в беседе с «Народными Новостями». По его словам, народная артистка относится к типу «людей-хамелеонов», которые больны «приспособленческой болезнью» — мимикрией. Продюсер убежден, что люди с двойным гражданством являются предателями, так как иметь две Родины невозможно.

Она подданная любого государства, где ей тепло в душе. И все ее творчество ненастоящее, оно лукавое. Причем слово «творчество» тоже не подходит в этом случае. Потому что творчество от слова «творец» — это когда душа заложена. А у Пугачевой — искусство от слова «искушать», — высказался Цыганов.

Он добавил, что неправильно жить на два дома, один из которых воспринимая как место для зарабатывания денег, а второй — как источник истинных личных убеждений.

Несколько дней назад Пугачева покинула Россию вместе с детьми. Это, как сообщалось ранее, подтвердила подруга певицы Любовь Аксенова, которая была портнихой артистки и шила ей сценические костюмы. По словам Аксеновой, она знала об отъезде Примадонны в Израиль, но та попросила не провожать ее в аэропорт.

До этого Пугачева выставила на продажу элитный особняк в деревне Грязь за 1 млрд рублей. Сообщалось, что Пугачева вернулась из-за границы в Россию специально для того, чтобы совершить сделку по продаже недвижимости, а также забрать документы детей — Гарри и Лизы — из школы.