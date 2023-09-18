SHOT: врачи стабилизировали состояние Игоря Николаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачам удалось стабилизировать состояние певца и композитора Игоря Николаева, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник. Отмечается, что музыкант находится в сознании. При этом уточняется, что говорить о полном восстановлении пока рано.

Врачам удалось стабилизировать состояние Игоря Николаева. <...> Говорить о полном восстановлении пока рано, но появились положительные прогнозы. Музыкант находится в сознании, — говорится в сообщении.

По данным канала, врачи составляют персональный план реабилитации музыканта, а его менеджеры вынуждены отменять запланированные концерты. Так, выступление Николаева в Ростове-на-Дону перенесли с 19 сентября на 19 февраля. Концерты в Сочи и Краснодаре, намеченные на 20 и 21 сентября, пока отменены.

О том, что 63-летнего композитора перевели в реанимацию после того, как у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта, стало известно в пятницу, 15 сентября. Серьезные проблемы у артиста возникли еще в январе, тогда певец был экстренно доставлен в больницу и прооперирован, ему поставили два стента, стабилизировав состояние.

Ранее сообщалось о госпитализации народного артиста России Юрия Стоянова. СМИ писали, что он оказался в палате отделения терапии с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений». Однако актер опроверг эти сообщения. По его словам, он приехал в больницу проверить свое состояние, и анализы «оказались идеальными».