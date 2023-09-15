Telegram-канал Mash сообщает, что музыканта Игоря Николаев перевели в реанимацию. По информации канала, у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Mash отмечает, что врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние, у композитора нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже.

Музыкант ранее был госпитализирован в палату интенсивной терапии в московскую больницу из-за проблем с сердцем. По предварительной информации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Врач-кардиолог Валерия Захарова отмечала, что Николаев может поправиться. Она уточнила, что шансы на выздоровление есть при условии оказания своевременной медицинской помощи. Врач-кардиолог Юлия Кубай предположила, что медикам предстоит провести музыканту экстренную операцию — баллонную внутрисосудистую ангиопластику. Она рассказала, что это необходимо для восстановления проходимости сосудов и предотвращения негативных последствий.

Специалист добавила, что инфаркт представляет собой состояние, при котором полностью или частично прекращается кровоснабжение миокарда. Основными причинами могут стать атеросклероз и спазмирование коронарных артерий. Необходимо как можно быстрее восстановить коронарный кровоток, пояснила Кубай.

Композитор Игорь Николаев и Алла Крутая на презентации своей книги «Полет длиною в жизнь»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Композитор Игорь Николаев и Алла Крутая на презентации своей книги «Полет длиною в жизнь»

Сергей Лазарев, Сосо Павлиашвили, Игорь Николаев

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Лазарев, Сосо Павлиашвили, Игорь Николаев

Игорь Николаев и Валерия на концерте «Песня года — 2021»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Игорь Николаев и Валерия на концерте «Песня года — 2021»

Певец Игорь Николаев на музыкальном фестивале VK Fest в Парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Игорь Николаев на музыкальном фестивале VK Fest в Парке Горького

Игорь Николаев (справа) и его брат Илья

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Игорь Николаев (справа) и его брат Илья

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой

Игорь Николаев на церемонии вручения национальной премии «Радиомания-2018»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Игорь Николаев на церемонии вручения национальной премии «Радиомания-2018»

Игорь Николаев и Крис Кельми

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Игорь Николаев и Крис Кельми

Алла Пугачева и Игорь Николаев

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Алла Пугачева и Игорь Николаев

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Борис Краснов, Валерий Белоцерковский, Игорь Николаев

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Борис Краснов, Валерий Белоцерковский, Игорь Николаев

Игорь Николаев, 1988 год

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Игорь Николаев, 1988 год