Mash: Игоря Николаева перевели в реанимацию

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Игорь Николаев

Telegram-канал Mash сообщает, что музыканта Игоря Николаев перевели в реанимацию. По информации канала, у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Mash отмечает, что врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние, у композитора нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже.

Музыкант ранее был госпитализирован в палату интенсивной терапии в московскую больницу из-за проблем с сердцем. По предварительной информации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Врач-кардиолог Валерия Захарова отмечала, что Николаев может поправиться. Она уточнила, что шансы на выздоровление есть при условии оказания своевременной медицинской помощи. Врач-кардиолог Юлия Кубай предположила, что медикам предстоит провести музыканту экстренную операцию — баллонную внутрисосудистую ангиопластику. Она рассказала, что это необходимо для восстановления проходимости сосудов и предотвращения негативных последствий.

Специалист добавила, что инфаркт представляет собой состояние, при котором полностью или частично прекращается кровоснабжение миокарда. Основными причинами могут стать атеросклероз и спазмирование коронарных артерий. Необходимо как можно быстрее восстановить коронарный кровоток, пояснила Кубай.