Telegram-канал Mash сообщает, что музыканта Игоря Николаев перевели в реанимацию. По информации канала, у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.
Mash отмечает, что врачи пытаются экстренно стабилизировать его состояние, у композитора нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже.
Музыкант ранее был госпитализирован в палату интенсивной терапии в московскую больницу из-за проблем с сердцем. По предварительной информации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Врач-кардиолог Валерия Захарова отмечала, что Николаев может поправиться. Она уточнила, что шансы на выздоровление есть при условии оказания своевременной медицинской помощи. Врач-кардиолог Юлия Кубай предположила, что медикам предстоит провести музыканту экстренную операцию — баллонную внутрисосудистую ангиопластику. Она рассказала, что это необходимо для восстановления проходимости сосудов и предотвращения негативных последствий.
Специалист добавила, что инфаркт представляет собой состояние, при котором полностью или частично прекращается кровоснабжение миокарда. Основными причинами могут стать атеросклероз и спазмирование коронарных артерий. Необходимо как можно быстрее восстановить коронарный кровоток, пояснила Кубай.
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Композитор Игорь Николаев и Алла Крутая на презентации своей книги «Полет длиною в жизнь»
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Композитор Игорь Николаев и Алла Крутая на презентации своей книги «Полет длиною в жизнь»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сергей Лазарев, Сосо Павлиашвили, Игорь Николаев
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сергей Лазарев, Сосо Павлиашвили, Игорь Николаев
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Игорь Николаев и Валерия на концерте «Песня года — 2021»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Игорь Николаев и Валерия на концерте «Песня года — 2021»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Игорь Николаев на музыкальном фестивале VK Fest в Парке Горького
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Игорь Николаев на музыкальном фестивале VK Fest в Парке Горького
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Игорь Николаев (справа) и его брат Илья
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Игорь Николаев (справа) и его брат Илья
Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой
Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Игорь Николаев на церемонии вручения национальной премии «Радиомания-2018»
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Игорь Николаев на церемонии вручения национальной премии «Радиомания-2018»
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Игорь Николаев и Крис Кельми
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Игорь Николаев и Крис Кельми
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Алла Пугачева и Игорь Николаев
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Алла Пугачева и Игорь Николаев
Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова
Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Борис Краснов, Валерий Белоцерковский, Игорь Николаев
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Борис Краснов, Валерий Белоцерковский, Игорь Николаев