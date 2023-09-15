Врачи оценили шансы на выздоровление Игоря Николаева Кардиолог Захарова: певец Игорь Николаев может поправиться

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Певец Игорь Николаев, госпитализированный в больницу из-за проблем с сердцем в тяжелом состоянии, еще может поправиться, заявила врач-кардиолог Валерия Захарова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она уточнила, что шансы на выздоровление есть при условии оказания своевременной медицинской помощи.

Когда произошел один инфаркт, риск сердечно-сосудистых катастроф и развития второго инфаркта, а также смерти в дальнейшем высокий. Однако при своевременном оказании помощи врачи могут выписать пациента в том же состоянии, что и до ухудшения заболевания, — пояснила специалист.

Врач-кардиолог Юлия Кубай предположила, что медикам предстоит провести музыканту экстренную операцию — баллонную внутрисосудистую ангиопластику. Она рассказала, что это необходимо для восстановления проходимости сосудов и предотвращения негативных последствий.

Все зависит от разных факторов. Но важнее всего то, как быстро ему начали оказывать помощь. Если момент не упущен, то должен быть положительный результат. Худший сценарий — летальный исход, от него никто не застрахован, — поделилась врач.

Специалист добавила, что инфаркт представляет собой состояние, при котором полностью или частично прекращается кровоснабжение миокарда. Основными причинами могут стать атеросклероз и спазмирование коронарных артерий. Необходимо как можно быстрее восстановить коронарный кровоток, пояснила Кубай.

Музыкант и композитор Игорь Николаев ранее был госпитализирован в палату интенсивной терапии в московскую больницу из-за проблем с сердцем. По предварительной информации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.