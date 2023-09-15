Музыканта Игоря Николаева госпитализировали в Москве «112»: Игорь Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Николаев

Telegram-канал «112» сообщил, что музыкант и композитор Игорь Николаев госпитализирован в палату интенсивной терапии в московскую больницу из-за проблем с сердцем. По данным канала, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

«112» сообщает, что серьезные проблемы у артиста возникли еще в январе, тогда певец был экстренно доставлен в больницу и прооперирован, ему поставили два стента, состояние стабилизировали, и врачи выписали Николаева из медучреждения.

14 сентября Telegram-канал Baza сообщил о госпитализации актера Станислава Любшина, кинодеятеля увезли на машине скорой помощи прямо из Московского художественного театра имени Чехова. По данным канала, врачи подозревали у артиста транзиторную ишемическую атаку головного мозга.

Заместитель директора театра имени А. П. Чехова Вадим Верник позже сообщил, что актера после госпитализации перевели в обычную палату. По его словам, здоровью актера ничто не угрожает.

Ранее сообщалось о госпитализации народного артиста России Юрия Стоянова. СМИ писали, что он оказался в палате отделения терапии с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений». Однако юморист опроверг сообщения о своей госпитализации, пояснив, что приехал в больницу проверить свое состояние. Анализы, по его словам, оказались «идеальными».