Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение по поводу вступления в Партию Роста на своей странице в Instagram.
Пнул тему, видимо, больную. Я рад, что всем не безразличен. Умы нешуточно волную. Партийным жестом, воплем, кличем, — следует из первого четверостишия стихотворения Сергея Шнурова.
Своё вступление в партию музыкант объяснил тем, что россияне часто просят его решить те или иные проблемы и тем самым вынудили Сергея Шурова начать политическую карьеру. За принятие музыканта в партию проголосовал 21 человек.
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российский певец Юрий Лоза высмеял музыканта за желание реализоваться в политике, а продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин считает Сергея Шнурова «самым бездарным поэтом всех времён и народов».