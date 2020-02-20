https://static.news.ru/photo/f5d8aef0-541f-11ea-87d9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение по поводу вступления в Партию Роста на своей странице в Instagram.

Пнул тему, видимо, больную. Я рад, что всем не безразличен. Умы нешуточно волную. Партийным жестом, воплем, кличем, — следует из первого четверостишия стихотворения Сергея Шнурова.

Своё вступление в партию музыкант объяснил тем, что россияне часто просят его решить те или иные проблемы и тем самым вынудили Сергея Шурова начать политическую карьеру. За принятие музыканта в партию проголосовал 21 человек.

Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский певец Юрий Лоза высмеял музыканта за желание реализоваться в политике, а продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин считает Сергея Шнурова «самым бездарным поэтом всех времён и народов».