https://static.news.ru/photo/da6988fe-53ef-11ea-951a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что пойти в политику его вынудили россияне, которые часто просят решить те или иные проблемы. 20 февраля Шнурову выдали членский билет Партии Роста и выбрали делегатом на съезд партии, который состоится 21 марта. К этому времени он намерен подготовить манифест и озвучить свои планы.

Я неоднократно говорил, что пойду в политику, если люди меня об этом попросят. Если б вы увидели, сколько приходит просьб, чтобы я начал свою политическую деятельность. Народ меня вытолкнул в эту повестку, — сообщил Znak.com Шнуров.

Он также рассказал, что выступать с песнями на политических мероприятиях ему предлагали неоднократно и за «существенные суммы», но он всегда отказывался, так как «вопрос выживания» перед ним не стоит. Крым Шнуров считает «формально российской территорией», но и не отрицает, что референдум там был «проведён не очень красиво», а дело «Сети» (запрещённая в РФ террористическая организация) начинающий политик назвал шумным и «попахивающим чудовищной несправедливостью».

Как писал NEWS.ru, Шнуров стал членом регионального Санкт-Петербургского отделения Партии Роста. Музыкант, в песнях и видеоклипах которого проскальзывает жёсткая общественная и политическая сатира, пообещал своим вновь обретённым однопартийцам, что с ним «будет явно веселее». При этом он пока не решил, будет ли он баллотироваться от партии на выборах в российский парламент. Эксперты же считают, что хотя Сергей Шнуров — фигура яркая и узнаваемая, но большой электоральной выгоды для Партии Роста это не принесёт.