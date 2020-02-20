https://static.news.ru/photo/73ed8f1a-53ce-11ea-9668-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант Сергей Шнуров вступил в ряды петербургского отделения Партии Роста. За его принятие проголосовал 21 человек.

Видео с собрания партии опубликовало издание Znak.com в Telegram. По данным источника «Открытых медиа», Шнуров возглавит список партии на выборах в Госдуму в 2021 году.

Мне кажется, я вам пригожусь совершенно точно. По крайней мере внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей, — сказал артист после того, как его объявили новым членом политического объединения.

Отмечается, что в партию Шнурова попросили принять по прямому указанию администрации президента. Поэтому председатель Борис Титов может дать ему первый номер в списке партии на выборах в Госдуму.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года Сергей Шнуров вошёл в состав совета по культуре Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Возглавляет комитет режиссёр Фёдор Бондарчук.