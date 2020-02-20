Российский музыкант Сергей Шнуров вступил в ряды петербургского отделения Партии Роста. За его принятие проголосовал 21 человек.
Видео с собрания партии
Мне кажется, я вам пригожусь совершенно точно. По крайней мере внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей, — сказал артист после того, как его объявили новым членом политического объединения.
Отмечается, что в партию Шнурова попросили принять по прямому указанию администрации президента. Поэтому председатель Борис Титов может дать ему первый номер в списке партии на выборах в Госдуму.
Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года Сергей Шнуров вошёл в состав совета по культуре Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Возглавляет комитет режиссёр Фёдор Бондарчук.
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