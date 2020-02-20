https://static.news.ru/photo/f8cb9e84-53e7-11ea-96be-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российский певец Юрий Лоза с иронией отнёсся к новости о том, что Сергей Шнуров занялся политической карьерой, вступив в Партию Роста.

Он ничего не понимает в вопросах культуры, которыми, возможно, будет заниматься. Он же не учился этому. Если мы считаем, что культуру может сделать даже пятилетний ребёнок, то мы будем ставить даже пятилетнего ребёнка, — заметил Лоза в разговоре с «Газета.Ru».

Артист считает, что политикой должны заниматься профессионалы, потому что нельзя ставить на руководящие должности людей, которые в этом ничего не понимают.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский музыкант Сергей Шнуров, вступивший в ряды петербургского отделения Партии Роста, не сможет повторить успех президента Украины Владимира Зеленского, который пришёл в политику из шоу-бизнеса. Такое мнение высказал политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.