https://static.news.ru/photo/c999afc8-53da-11ea-b0b7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант Сергей Шнуров, вступивший в ряды петербургского отделения Партии Роста, не сможет повторить успех президента Украины Владимира Зеленского, который пришёл в политику из шоу-бизнеса. Такое мнение высказал политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

У нас принципиально невозможен эффект Зеленского просто потому, что у нас совершенно другая политическая культура. У нас такой персонаж типа Шнура на волне популизма не может претендовать не только на первые роли, но даже на роль условного депутата Госдумы, — объяснил политолог в разговоре с телеканалом «360».

По его словам, Шнуров самый дорогой артист на нашей эстраде и его не просто так привлекли к этой работе. Но в 2016 году Партия Роста провалилась и продолжает идти тем же путём, выбрасывая огромные деньги на этого артиста. Это провальное решение.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года Сергей Шнуров вошёл в состав совета по культуре Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Возглавляет комитет режиссёр Фёдор Бондарчук.