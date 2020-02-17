https://static.news.ru/photo/475a5de8-51cb-11ea-a745-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил о том, что считает музыканта Сергея Шнурова «самым бездарным поэтом всех времён и народов».

Продюсер опубликовал на фотографии в социальной сети пример творчества Сергея Шнурова.

Считаю самым бездарным поэтом всех времён и народов Сергея Шнурова. Додуматься такое написать даже я бы не умудрился. Хотя, учась в школе и прожив 16 лет в детском доме, без родителей, закончил школу с отличием, — сообщил продюсер.

Он добавил, что придумать подобные строчки стихов «мог только бездарь первой категории». Андрей Разин подчеркнул, что творчество Сергея Шнурова — это «ужас и несчастье нашей страны».

Как писал NEWS.ru ранее, Андрей Разин назвал Сергея Шнурова гнидой, подонком и негодяем и заявил, что будет продолжать с ним бороться.