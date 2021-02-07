Сергей Жигунов прокомментировал слухи о лечении в психиатрической клинике

Актёр Сергей Жигунов опроверг информацию, что лечился в психиатрической клинике. И пообещал судиться с изданием, распространившим эти слухи.
Дело даже не в том, что никогда не был в психиатрической клинике. Вопрос — как я туда не попал, постоянно читая о себе такие новости, — написал Жигунов в Instagram.
Актёр добавил, что подаст иск к изданию, распространившему о нём недостоверную информацию. В данный момент публикация уже удалена.
Ранее сообщалось, что Сергей Жигунов заболел коронавирусом во время работы над новым проектом в Крыму. Актёр был госпитализирован в Ялтинский ковидный госпиталь, развёрнутый на базе Ливадийской больницы. Как сообщал Жигунов, его ожидает самый необычный Новый год в его жизни, он не чувствует ни запаха ёлки, ни запаха оливье.
Как писал NEWS.ru, ранее Жигунов показал видео празднования Нового года. Он также подтвердил свой роман с Викторией Ворожбит, внешне очень похожей на его бывшую супругу Анастасию Заворотнюк. В ролике актёр стоит в окне ялтинской больницы и машет бенгальским огнём.