Седокова решила выучить латышский язык, чтобы читать переписки мужа

Певица Анна Седокова рассказала, что хотела бы стать полиглотом и понимать как можно больше языков мира. Она уверена, что способна «перевести любой язык», однако владеет лишь русским, украинским, английским, а также немного сербским и испанским, который сейчас учит.
А вот латышский, родной для её супруга баскетболиста «Химок» Яниса Тиммы оказался для девушки сложным. Она призналась, что без знания языка не может понять, о чём именно муж переписывается или говорит с другими.
У меня есть мечта. Понимать все языки мира. Как минимум испанский, французский и, конечно, латышский. Самый непонятный для меня. Я не могу читать переписки мужа. Ну, могу, просто это многоходовка, — написала Седокова в Instagram.
Впрочем, она сразу же уточнила, что шутит, и рекомендовала подписчикам никогда не пытаться читать переписки любимого человека, потому что «если информация должна к вам прийти, то она придёт», но другим способом. Певица добавила, что также хотела бы выучить ещё итальянский, китайский и португальский языки.
Ранее Седокова рассказала о своём любимом блюде из колбасы и гречки, писал NEWS.ru.