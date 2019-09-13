Певица Сати Казанова, в 2017 году вышедшая замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, призналась, что готова переехать на родину своего избранника.
Экс-солистка группы «Фабрика» устала жить «на две страны» и заявила, что в Италии чувствует себя очень комфортно.
Итальянцы живут вкусно и просто — и это заразительно, — рассказала StarHit певица.
На переезд Казанова решилась после знакомства с певцом Стингом и его другом и партнёром Тони, который недавно пригласил девушку на вечеринку в имение британской знаменитости.
Так вдохновилась происходящим, что поняла: всё, пора, — подчеркнула экс-солистка «Фабрики».
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