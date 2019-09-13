https://static.news.ru/photo/97caf344-d540-11e9-a706-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/satikazanova

Певица Сати Казанова, в 2017 году вышедшая замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, призналась, что готова переехать на родину своего избранника.

Экс-солистка группы «Фабрика» устала жить «на две страны» и заявила, что в Италии чувствует себя очень комфортно.

Итальянцы живут вкусно и просто — и это заразительно, — рассказала StarHit певица.

На переезд Казанова решилась после знакомства с певцом Стингом и его другом и партнёром Тони, который недавно пригласил девушку на вечеринку в имение британской знаменитости.

Так вдохновилась происходящим, что поняла: всё, пора, — подчеркнула экс-солистка «Фабрики».

Ранее News.ru писал, что в России не хотел бы жить и скандальный российский актёр Алексей Панин. В своей нелюбви он признался в социальной сети. Артист заявил, что своей родиной считает планету Земля. Он также отметил, что Россия и Северная Корея — единственные страны, куда не хочется возвращаться.