Рудковская объяснила, почему больше не общается с женой Малахова

https://static.news.ru/photo/60501222-a016-11ea-9c1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Яна Рудковская заявила, что больше не общается с Андреем Малаховым и его женой Натальей Шкулёвой, которой принадлежит StarHit.

Ранее издание StarHit привело слова своего источника, который со ссылкой на некоего врача-дефектолога заявил, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александра синдром Аспергера. Такая же особенность психического развития есть у Греты Тунберг, известной экологической активистки, отметил источник.

Супруга Евгения Плющенко рассказала, что сразу же написала своей подруге, увидев скандальный материал. Однако та ей не ответила. После этого светская львица поняла, что они больше не будут общаться. Блондинка была шокирована таким поступком, потому что у Шкулёвой тоже есть маленький сын.

Моя первая реакция: это какая-то ошибка! Я пишу сразу Наташе Шкулевой: «Привет!» Она пишет мне: «Привет!» Отсылаю ей эту публикацию и спрашиваю «Что это?» И ноль реакции. У них тоже ребёнок. Тоже Саша, тоже мальчик. А если бы ему поставил диагноз какой-то неизвестный дефектолог? А если бы к вам подошёл ваш Саша и спросил: «Мама, а чем я болен? Почему вы ничего мне не говорите?» — сказала Рудковская в интервью видеоплатформе Premier.

По словам продюсера Димы Билана, она хочет, чтобы Шкулёва испытала те чувства, которые ей пришлось пережить за это время.

Как писал NEWS.ru, владельцы издания, разместившие скандальную статью об Александре Плющенко, извинились перед Рудковской, но материал пока не удалён. О самой публикации продюсер высказалась словами «позор и бесчестие».