Рудковская будет судиться из-за слухов об особенностях развития её сына

https://static.news.ru/photo/8967d704-8db4-11ea-b1c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Продюсер Яна Рудковская намерена судиться с блогерами и изданиями, распространившими слухи о том, что у её сына Александра — синдром Аспергера.

Рудковская собирается подать в суд на СМИ, которые первыми опубликовали стремительно распространившуюся в Сети информацию о признаках расстройства аутического спектра у её семилетнего сына, появившегося в браке с фигуристом Евгением Плющенко. Эта информация не соответствует действительности, заявила продюсер.

Я на них в суд подаю. Посмотрите Instagram Саши, прежде чем писать подобные вещи. У меня здоровый ребёнок, который занимается профессиональным спортом и в 6 лет наизусть читает «Бородино». Кому-то не даёт покоя, что он зарабатывает миллионы! Какой врач это сказал? Блогер с семью классами образования? — цитирует Рудковскую «Московский комсомолец».

Как писал NEWS.ru ранее, издание StarHit привело слова своего источника, который со ссылкой на некоего врача-дефектолога заявил, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александра — синдром Аспергера. Такая же особенность психического развития есть у Греты Тунберг, известной экологической активистки, отметил источник.