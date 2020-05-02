У сына Рудковской и Плющенко подозревают психическое расстройство

https://static.news.ru/photo/42fbad9e-8c84-11ea-b80b-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр может страдать психическим расстройством.

Эксперты утверждают, что у мальчика возникли проблемы из-за отсутствия детства. Звёздные родители заставляют ребёнка по несколько часов в день заниматься фигурным катанием. Если маленький спортсмен отказывает идти на тренировку, то ему запрещают играть с любимыми игрушками.

Знакомая врач-дефектолог сказала, что у Гном-Гномыча синдром Аспергера. Такой же диагноз у Греты Тунберг. Многие докапываются до выражения лица Гномыча, но никто не обращает внимания на специфический стекленеющий взгляд, как будто направленный вовнутрь, — цитирует Starhit слова своего источника.

Как ранее писал NEWS.ru, Плющенко рассказал, почему тренировки его сына Александра выглядят как «издевательство». Так занятия охарактеризовали некоторые интернет-пользователи, комментируя видео, где мальчик учится делать шпагат. В какой-то момент он не выдержал и вскрикнул: «Больно!» Однако фигурист не обратил на это внимания и продолжил тренировку.