Плющенко объяснил свои «издевательства» над сыном

https://static.news.ru/photo/eea7984e-7bf2-11ea-81e5-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему тренировки его сына Александра выглядят как «издевательство».

Так занятия охарактеризовали некоторые интернет-пользователи, комментируя видео, где мальчик учится делать шпагат. В какой-то момент он не выдержал и вскрикнул: «Больно!» Однако фигурист не обратил на это внимания и продолжил тренировку.

По словам Плющенко, они с сыном хотят достичь самых высоких целей и стать лучшими, но для этого необходимо выкладываться по максимуму. Он также отметил, что каждый человек сам выбирает свой путь.

Он рассказал, что люди нередко критикуют его, при этом сами они никогда не занимались спортом профессионально и не могут быть компетентны. В пример фигурист привёл своего друга, скрипача Эдвина Мортона, который занимался музыкой по семь часов в день.

Чтобы достичь результата, нужно очень много пахать. И тоже знаю, что это такое, так как тоже занимался профессиональным спортом, — подчеркнул Плющенко.

Спортсмен добавил, что спорт — этой «адский труд», когда нужно что-то делать через «не могу», передаёт «Фонтанка».

Ранее NEWS.ru писал, что Плющенко опубликовал видеоролик воспитательной беседы с сыном Александром в своём Instagram-аккаунте.

Плющенко-младший к шести годам заработал десять миллионов рублей. Кроме рекламы, мальчик регулярно выступает в ледовых шоу. По словам Рудковской, он сам оплачивает услуги няни и водителя, а также покупает себе игрушки.