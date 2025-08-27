Российского певца обвинили в плагиате на саундтрек из Expedition 33 Певца Xolidayboy заподозрили в плагиате на саундтрек из игры Expedition 33

Поклонники игры Clair Obscur: Expedition 33 усомнились в оригинальности творчества певца и бывшего тиктокера Xolidayboy (Ивана Минаева), передает Telegram-канал «Mash на волне». После выпуска новой композиции «Между строчек» часть аудитории заметила сходство с композицией Lumière, которая звучит в игре.

Это совпадение вызвало бурную дискуссию не только в России, но и за ее пределами. Игроки даже создали тему на популярном форуме Reddit, где выразили недовольство песней и призывали ставить дизлайки, а также оставлять комментарии о предполагаемом плагиате под видео на YouTube. В результате Иван ограничил возможность оставлять комментарии под новой композицией.

