27 августа 2025 в 19:35

Российского певца обвинили в плагиате на саундтрек из Expedition 33

Певца Xolidayboy заподозрили в плагиате на саундтрек из игры Expedition 33

Поклонники игры Clair Obscur: Expedition 33 усомнились в оригинальности творчества певца и бывшего тиктокера Xolidayboy (Ивана Минаева), передает Telegram-канал «Mash на волне». После выпуска новой композиции «Между строчек» часть аудитории заметила сходство с композицией Lumière, которая звучит в игре.

Это совпадение вызвало бурную дискуссию не только в России, но и за ее пределами. Игроки даже создали тему на популярном форуме Reddit, где выразили недовольство песней и призывали ставить дизлайки, а также оставлять комментарии о предполагаемом плагиате под видео на YouTube. В результате Иван ограничил возможность оставлять комментарии под новой композицией.

Ранее сообщалось, что экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина продолжает выступать на корпоративах, получая за это около 600 тыс. рублей. По словам продюсера Сергея Дворцова, певица пользуется высоким спросом среди заказчиков. Однако, несмотря на редкие появления на светских мероприятиях, артистка, по мнению эксперта, утратила былую популярность.

