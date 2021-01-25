Российский блогер был депортирован из Индонезии после запрещённой вечеринки

https://static.news.ru/photo/3092fd8c-5e62-11eb-bf05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Gal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Индонезии депортировали российского блогера Сергея Косенко, который приехал в страну по туристической визе. Причиной стала вечеринка, на которой были более 50 человек, что является нарушением требований властей. В стране действуют коронавирусные ограничения.

Блогер сам привлёк к себе внимание властей, опубликовав видеозапись, на которой съезжает на мотоцикле с пирса в море. Индонезийцы посчитали такое действие опасным и безрассудным поступком. К блогеру пришли сотрудники иммиграционной службы.

Выяснилось, что мужчина продвигал в стране компании и товары. По закону он не мог этого делать, так как въехал в Индонезию как турист.

В беседе с РБК Косенко опроверг , что устраивал вечеринку. Блогер утверждает, что 14 января не присутствовал на мероприятии и у него есть фотографии и видеоматериалы, подтверждающие это.

Я на вечеринке не был и к её организации не имею никакого отношения, — пояснил россиянин.

Он назвал решение о депортации «неадекватным». Блогер считает, что вызвал гнев у местной правозащитницы, которая посчитала, что он загрязняет океан из-за съезда на байке с пирса. Именно она написала, что Косенко ведёт нелегальный бизнес. Мужчина также опровергает эту информацию.

Да, у меня есть бизнес, мы занимаемся строительством вилл. Но там всё законно. Из-за того, что ко мне было привлечено внимание, видимо, стали считать, что я организую все вечеринки на Бали, — подчеркнул Косенко.

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