Российский блогер был депортирован из Индонезии после запрещённой вечеринки

Власти Индонезии депортировали российского блогера Сергея Косенко, который приехал в страну по туристической визе. Причиной стала вечеринка, на которой были более 50 человек, что является нарушением требований властей. В стране действуют коронавирусные ограничения.
Блогер сам привлёк к себе внимание властей, опубликовав видеозапись, на которой съезжает на мотоцикле с пирса в море. Индонезийцы посчитали такое действие опасным и безрассудным поступком. К блогеру пришли сотрудники иммиграционной службы.
Выяснилось, что мужчина продвигал в стране компании и товары. По закону он не мог этого делать, так как въехал в Индонезию как турист.
В беседе с РБК Косенко
Я на вечеринке не был и к её организации не имею никакого отношения, — пояснил россиянин.
Он назвал решение о депортации «неадекватным». Блогер считает, что вызвал гнев у местной правозащитницы, которая посчитала, что он загрязняет океан из-за съезда на байке с пирса. Именно она написала, что Косенко ведёт нелегальный бизнес. Мужчина также опровергает эту информацию.
Да, у меня есть бизнес, мы занимаемся строительством вилл. Но там всё законно. Из-за того, что ко мне было привлечено внимание, видимо, стали считать, что я организую все вечеринки на Бали, — подчеркнул Косенко.
Как писал NEWS.ru, ранее на Бали экстренно госпитализировали певицу Риту Дакоту. У девушки возникли ужасные боли в животе. Артистка призналась, что не знает свой диагноз, врачи сообщат его позже.