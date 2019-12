После того, как исполнитель выйдет из тюрьмы, он должен будет выплатить $35 тысяч в качестве штрафа, а также посвятить 300 часов общественным работам, уточняет Complex.

Первоначально Эрнандесу грозило до 47 лет тюремного заключения, однако затем с него сняли одно из обвинений. Кроме того, рэпер дал показания против членов преступной группировки Nine Trey Gangster Bloods, которая занимается наркоторговлей и грабежами, после чего судья заявил, что молодой человек «заслуживает особой похвалы» за сотрудничество с властями.