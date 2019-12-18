https://static.news.ru/photo/15efd658-2227-11ea-900b-fa163e074e61_660.jpg Фото: WIXTRÃ–M PETER/Global Look Press

Суд в США приговорил рэпера Даниэля Эрнандеса, более известного как 6ix9ine или Tekashi69, к двум годам лишения свободы и пяти годам административного надзора.

После того, как исполнитель выйдет из тюрьмы, он должен будет выплатить $35 тысяч в качестве штрафа, а также посвятить 300 часов общественным работам, уточняет Complex.

Первоначально Эрнандесу грозило до 47 лет тюремного заключения, однако затем с него сняли одно из обвинений. Кроме того, рэпер дал показания против членов преступной группировки Nine Trey Gangster Bloods, которая занимается наркоторговлей и грабежами, после чего судья заявил, что молодой человек «заслуживает особой похвалы» за сотрудничество с властями.

BREAKING: 6ix9ine has been sentenced to 2 years in prison, with five years of supervised release.



https://t.co/COu26eo6TY pic.twitter.com/jMV0tD3uD7 — Complex (@Complex) December 18, 2019

6ix9ine был арестован в ноябре 2018 года, писал NEWS.ru. Так как Эрнандес уже провёл за решёткой 13 месяцев, то на свободу он сможет выйти к концу 2020 года.