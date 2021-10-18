Раскрыты неизвестные подробности полёта Пересильд и Шипенко на МКС

Начальник отдела подготовки космонавтов Центра им. Гагарина Андрей Кондратьев рассказал, что на слетавших на орбиту Земли для съёмок фильма «Вызов» режиссёра Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд были возложены «дополнительные функциональные обязанности». Об этом сообщает KP.RU.

По словам Кондратьева, в социальных сетях много неправды. Он назвал чушью сообщения о том, что членам съёмочной группы в полёте нечем было заняться.

Конечно, то, что говорят в соцсетях, — неправда. Им (Шипенко и Пересильд. — NEWS.ru) было чем заняться на корабле. Они были не просто пассажирами. На них были возложены определенные функциональные обязанности. Конечно, эти обязанности нельзя сравнивать с обязанностями профессиональных космонавтов — командира, например, или бортинженера, — заявил специалист.

По его словам, получился очень необычный состав экипажа, проводилось множество исследований, как адаптировать существующую систему под эти новшества. В результате оказалось, что «в принципе, командир один может управлять кораблём».

17 октября в 07:35 по московскому времени корабль «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту успешно приземлился в плановой точке, находящейся в 148 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

Пересильд и Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября. Киноэкипаж снял на орбите кадры для фильма «Вызов», рассказывающего о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.