Раскрыты неизвестные подробности полёта Пересильд и Шипенко на МКС

Вокалист американской музыкальной группы Motley Crue Винс Нил во время выступления в штате Теннесси упал со сцены и получил повреждения. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошёл на фестивале в Пиджент-Фордж в минувшую пятницу, когда Нил исполнял песню Don't Go Away Mad (Just Go Away). По словам бас-гитариста группы Дейна Страма, Нил хотел продолжить выступление,...