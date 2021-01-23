Пугачёва отписалась от Киркорова в соцсетях

https://static.news.ru/photo/14242b56-5e32-11eb-8b6a-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: maxgalkinru/instagram.com

Эстрадная певица Алла Пугачёва отписалась от своего бывшего супруга, поп-исполнителя Филиппа Киркорова в социальной сети Instagram. О признаке конфликта между бывшими супругами, которые долгое время сохраняли дружеские отношения, сообщила телеведущая и блогер Ксения Собчак.

Отписалась от Киркорова... Вот тебе, бабка, и Юрьев день! — написала она в своём Telegram-канале «Кровавая барыня», приложив в качестве подтверждения скриншот из социальной сети.

Киркоров и Пугачёва поженились в 1994 году и прожили вместе до 2005 года. С 2001 года Примадонна закрутила роман с телеведущим Максимом Галкиным, с которым они впоследствии создали семью. При этом Киркоров, Пугачёва и Галкин долго сохраняли дружеские отношения, несмотря на эту историю, сообщает Пятый канал.

Поклонники артистов отмечали, что в последние два года отношения между бывшими супругами значительно охладели. При этом причины возможных разногласий или конфликтов между Пугачёвой и Киркоровым остаются неизвестными.

Отмечается, что бывший муж Пугачёвой продолжает тесно общаться с её дочкой и своей бывшей падчерицей Кристиной Орбакайте. Они часто видятся в США и даже вместе провели недавние новогодние праздники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД Литвы на пять лет объявил российского поп-певца Филиппа Киркорова персоной нон грата, ему запрещён въезд на территорию страны без специального разрешения. Причиной стала позиция исполнителя в вопросе присоединения Крыма к России в 2014 году.

Певец Филипп Киркоров направил литовским властям запрос, в котором попросил объяснить причину установленного для него запрета на въезд в страну в течение пяти лет, сообщал его адвокат Александр Добровинский.