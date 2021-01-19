Литва внесла Киркорова в список нежелательных лиц

https://static.news.ru/photo/4951a4ba-5a6e-11eb-a2ca-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный певец российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров теперь не может пересекать литовскую границу до особого разрешения. Его внёс в список нежелательных персон в стране департамент миграции балтийской республики. Решение будет действовать в течение пяти лет. Об этом сообщила глава МВД Агне Билотайте.

Причиной, по её словам, стала позиция российского исполнителя в вопросе присоединения Крыма к России в 2014 году.

К таким исполнителям отношение у нас однозначное, поэтому сомнений по вопросу включения Киркорова в список нежелательных лиц не возникло, — заявила Билотайте, слова которой приводит ТАСС.

С ходатайством о запрете российской поп-звезде на въезд в Литву с ходатайством в департамент обратился МИД республики. Внешнеполитическое ведомство привлекло имя Киркорова, с которым упоминается и исполнитель шансона Михаил Шуфутинский, из-за того, что организаторы их гастролей в Литве, которые пришлось отменить из-за пандемии, получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов.

При этом подобные выплаты получают и другие организаторы из-за отозванных мероприятий, но случай с Киркоровым и Шуфутинским вызвал скандал в местных СМИ, на который таким образом отреагировали в министерстве иностранных дел.

Уже во вторник литовские комитеты по нацбезопасности, обороне и культуре провели заседание по поправкам в закон о правовом положении иностранцев. Замглавы МИД Эгидиюс Милюнас подчеркнул после, что изменения необходимы для запрета на въезд в страну таких певцов как Киркоров и Шуфутинский.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сложившуюся ситуацию и подчеркнула, что Литва, запрещая въезд российских артистов на территорию республику, пытается искоренить доброе отношение своих граждан к России.