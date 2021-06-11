Пригожин затруднился назвать фаворитов Евро-2020

https://static.news.ru/photo/5b0c1716-caae-11eb-af11-96000091f725_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru затруднился назвать фаворитов чемпионата Европы по футболу и не стал делать прогноз на турнир, предложив «просто посмотреть» матчи и не «бежать впереди паровоза».

Я надеюсь, что наши [футболисты] покажут класс игры. Я просто хочу послать [саблю] энергетическую нашим ребятам, чтобы они просто сделали мастер-класс. Вот и всё. Мне трудно предсказать, правда не знаю, — отметил Пригожин.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России свой первый матч сыграет против команды Бельгии. Матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Подопечные Станислава Черчесова также встретятся с финнами и датчанами.

Выход сборной РФ из группы B Евро-2020 станет «прыжком выше головы», заявил в беседе с NEWS.ru певец Юрий Лоза. Музыкант обратил внимание на очень хороший показатель — кто из футболистов играет в топовых клубах, и вспомнил поговорку: «порядок бьёт класс, когда средний коллектив» за счёт самоотдачи может одолеть сильного соперника.

Ранее известный российский журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от игры сборной РФ по футболу на стартующем чемпионате Европы. По словам телеведущего, он собирается как минимум посмотреть первую игру национальной команды в своей группе.