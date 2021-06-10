Лоза ответил пословицей на вопрос о шансах сборной России на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/39abe782-c9ef-11eb-a6c4-96000091f725_660.jpg Юрий Лоза Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Выход сборной России по футболу из группы B чемпионата Европы (Евро-2020) станет «прыжком выше головы», заявил в беседе с NEWS.ru певец Юрий Лоза. Музыкант обратил внимание на очень хороший показатель — кто из футболистов играет в топовых клубах, и вспомнил поговорку: «порядок бьёт класс, когда средний коллектив» за счёт самоотдачи может одолеть сильного соперника.

В нашей команде только один игрок играет в основном составе европейского клуба. Это Головин. Ещё двое — Черышев и Миранчук, — они сидят на скамейке [запасных]. Это не «Спартак» сейчас, это не сегодняшний ЦСКА, это не сегодняшний «Локомотив». Это не топовые клубы, — отметил исполнитель.

Лоза вспомнил недавний матч сборной РФ с Болгарией, который подопечные Станислава Черчесова выиграли со счётом 1:0. Композитор назвал встречу «грустным зрелищем», так как победить удалось «за счёт случайного пенальти на последних минутах», а сборная Англии разгромила эту же команду со счётом 3:0 «на одной ноге».

У кого вы собираетесь выигрывать? У бельгийцев? Шансов нет. Это признают все. Бельгийцы — фавориты турнира. У датчан? Или у финнов, которым сейчас надо всем доказывать, что они что-то умеют делать? Они здоровенные, они бегут быстрее наших, — уверен музыкант.

Среди «звёздных» сборных он также отметил Францию, Германию, Испанию и Португалию. И даже в Хорватии футболисты выступают за топовые клубы, добавил Лоза.

Ну, нет у нас организации игры. Я не понимаю, в какой футбол играет Черчесов. Я знаю, в какой футбол играл Романцев. Я понимаю, какой футбол ставил Хиддинк, — резюмировал исполнитель.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России свой первый матч сыграет против команды Бельгии. Матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в Instagram оставил загадочное послание перед Евро-2020, намекнув на участие в турнире.