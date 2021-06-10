«Бывает всякое»: Познер оценил шансы футбольной сборной РФ на Евро

Известный российский журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от игры сборной России по футболу на стартующем чемпионате Европы. Его прогноз приводит портал Sport24.
По словам Познера, в рамках чемпионата он
Конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии. Шансы у России минимальные. Бельгийцы очень сильны, они классно играют, — сказал Познер.
При этом он не исключает возможность выхода россиян в плей-офф чемпионата. Однако в большие успехи не верит.
Мяч круглый, всякое бывает. Шансов, конечно, не очень много. Я не могу сказать, что точно не выйдут, а вот то, что они не станут чемпионами Европы, в этом я на 99,99 процентов уверен, — заявил журналист.
Встреча первого тура чемпионата Европы по футболу между Россией и Бельгией состоится в субботу, 12 июня.
Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Он должен был состояться в 2020 году, однако был перенесён из-за пандемии коронавируса. В турнире во второй раз в истории примут участие 24 команды — до 2016 года в финальной части Евро играли 16 сборных.
Сборная России пробилась в финальную стадию чемпионата Европы в пятый раз подряд. Ее лучшим достижением является третье место, занятое в 2008 году под руководством Гуса Хиддинка.