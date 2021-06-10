«Бывает всякое»: Познер оценил шансы футбольной сборной РФ на Евро

https://static.news.ru/photo/127bf5de-6fc4-11ea-8838-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный российский журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от игры сборной России по футболу на стартующем чемпионате Европы. Его прогноз приводит портал Sport24.

По словам Познера, в рамках чемпионата он намерен как минимум посмотреть первую игру российской сборной в своей группе. Наши футболисты встретятся с командой Бельгии. Журналист считает, что шансы на выигрыш в данном случае у отечественных спортсменов минимальные.

Конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии. Шансы у России минимальные. Бельгийцы очень сильны, они классно играют, — сказал Познер.

При этом он не исключает возможность выхода россиян в плей-офф чемпионата. Однако в большие успехи не верит.

Мяч круглый, всякое бывает. Шансов, конечно, не очень много. Я не могу сказать, что точно не выйдут, а вот то, что они не станут чемпионами Европы, в этом я на 99,99 процентов уверен, — заявил журналист.

Встреча первого тура чемпионата Европы по футболу между Россией и Бельгией состоится в субботу, 12 июня.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Он должен был состояться в 2020 году, однако был перенесён из-за пандемии коронавируса. В турнире во второй раз в истории примут участие 24 команды — до 2016 года в финальной части Евро играли 16 сборных.

Сборная России пробилась в финальную стадию чемпионата Европы в пятый раз подряд. Ее лучшим достижением является третье место, занятое в 2008 году под руководством Гуса Хиддинка.