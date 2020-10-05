Десятки миллиардов: Пригожин посчитал убытки артистов из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/dfeea4a2-070f-11eb-8146-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: iosifprigozhin8872/instagram.com

Российские артисты теряют огромные деньги из-за пандемии коронавируса. Ситуация в сфере шоу-бизнеса остаётся катастрофической, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Он с сожалением констатировал, что далеко не все люди понимают, как устроена работа артистов, на которых трудятся десятки, а порою и сотни людей. Речь идёт не только о музыкантах, но и об организаторах шоу, работниках сцены и другом персонале.

Это огромное количество людей. Потери в десятки миллиардов, — цитирует Пригожина Teleprogramma.pro.

Убытки терпят концертные залы, владельцы оборудования, света, звука и так далее, подчеркнул продюсер. Он предположил, что ещё через полгода многие из них пополнят ряды безработных.

При этом, считает Пригожин, выхода из этой ситуации пока нет: пандемия никуда не делась, количество заболевших растёт, а вместе с этим ограничены возможности людей ходить на концерты не только в физическом, но и в экономическом плане.

Пригожин ещё весной рассказывал о бедственном положении артистов. Тогда он заявлял, что на фоне пандемии те лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на скромные средства. По его словам, многие ошибочно считают представителей шоу-бизнеса богачами, в то время как они наряду с простыми людьми испытывают трудности и проедают то, что скоплено годами. Тем не менее предыдущее откровение продюсера вызвало шквал критики, в том числе со стороны самих музыкантов.