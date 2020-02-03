https://static.news.ru/photo/92ef6880-46ad-11ea-b72a-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В студии программы «Пусть говорят» показали видео, на котором показан семейный вечер режиссёра Армена Джигарханяна, его второй супруги Татьяны Власовой и их сына Степана. Присутствующие в студии отметили, что актёр выглядит хорошо.

Степан познакомил родителей со своей девушкой Ольгой Мартыновой. Возлюбленные живут на две страны, однако им это не мешает. На кадрах видно, что артист сильно постарел после болезни. Но при этом он мило общается с гостями. Молодая невестка подарила родителям жениха две кружки, что вызвало неподдельный восторг у Джигарханяна.

Во время застолья Джигарханян захотел съесть торт, несмотря на сахарный диабет.

Потом меня будут ругать, — ответила Власова, протягивая пирожок с вишней.

После этого сын пообещал открыть артисту аккаунт в Instagram, чтобы он сам рассказывал поклонникам о своём самочувствии.

Как писал NEWS.ru, Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, что её бывшему мужу Армену Джигарханяну приходится без неё тяжко и он влачит «жалкое существование». С ней, считает пианистка, народный артист жил в любви, комфорте, заботе.