Шаляпин раскрыл, общается ли с бывшей возлюбленной с Украины Прохор Шаляпин заявил, что Цымбалюк-Романовская не выходит на связь

Общения с бывшей женой ныне покойного народного артиста СССР Армена Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской в настоящее время нет, рассказал в интервью NEWS.ru певец Прохор Шаляпин, СМИ называли его возлюбленным Виталины после ее развода с Джигарханяном. Шаляпин отметил, что рад за Виталину, которая недавно родила дочь, однако другими подробностями ее жизни, по его словам, не располагает.

Прекрасно, что у Виталины родилась дочка. Желаю искренне здоровья, чтобы все было хорошо и у мамы, и у ребенка <…>. Мы не общаемся. Она на связь не выходит, и никаких подробностей ее жизни я не знаю, — сообщил собеседник.

Он выразил мнение, что ребенок отвлечет Цымбалюк-Романовскую от утраты, пережитой ранее: у нее умерли родители. Шаляпин пояснил, что был с ними знаком и запомнил как очень хороших людей.

Виталина потеряла обоих родителей не так давно. Я был с ними знаком, очень хорошие люди. Особенно мне жаль маму Лидию, была просто потрясающая женщина, — рассказал Шаляпин.

Ранее Цымбалюк-Романовская, которая впервые родила в 46 лет, призналась, что решила стать матерью после потери родителей. По словам пианистки, ее беременность протекала легко и она продолжала работать, заниматься с учениками и даже ездить по магазинам.

Виталина отказалась назвать имя отца дочери и опровергла факт, будто при зачатии был использован биологический материал Джигарханяна. По ее словам, она дала ребенку свою фамилию, а отчество — Давидовна.