Появились новые сведения о состоянии Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк сообщила о стабильном состоянии матери

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в стабильном состоянии, рассказала в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее дочь, блогер Анна Заворотнюк. При этом девушка призналась, что не может назвать положение дел хорошим.

Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное, — написала девушка.

До этого Анна говорила, что у нее болит в груди во время обсуждения состояния матери. Дочь актрисы также отметила, что каждый день созванивается с 80-летней бабушкой Валентиной Борисовной, которую называет Валек. Она подчеркнула, что родственница чувствует себя хорошо.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» несколько лет борется с тяжелой формой онкологии. Анастасия перестала появляться на публике и в социальных сетях, она продолжает лечение. За актрисой ухаживает ее супруг, фигурист Петр Чернышев и мама.

Ранее Петр Чернышев впервые за долгое время показал подросшую дочь Милу от своей тяжелобольной жены. Спортсмен появился с пятилетней дочерью на сцене после ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, где он исполняет одну из главных ролей. По информации прессы. Маленькая наследница Заворотнюк, как и папа, тоже занимается фигурным катанием.